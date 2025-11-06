Officiel : Le PSG annonce une grosse signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à rendre plus puissante sa marque, le PSG vient d'officialiser un nouveau partenariat avec le Groupe Potel et Chabot. Un accord commercial qui s'étendra sur les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2028. Spécialisé dans la gastronomie événementielle, le groupe sera en charge des hospitalités au Parc des Princes et au Campus PSG.

Par le biais d'un communiqué officiel, le PSG a annoncé un nouveau partenariat avec le Groupe Potel et Chabot. « Le Groupe Potel et Chabot et le Paris Saint-Germain s’associent en tant que Partenaires Officiels pour offrir aux invités du Parc des Princes une expérience hospitalité unique, où la gastronomie d’excellence rencontre la passion du sport de haut niveau », explique le club de la capitale. Leader français de la gastronomie événementielle, le groupe Potel et Chabot aura en charge l'accueil pour les clients hospitalités du Club au Parc des Princes et au Campus PSG.

Le PSG annonce un partenariat avec le Groupe Potel et Chabot Un partenariat qui ravit Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG. « Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Potel et Chabot parmi les partenaires du Paris Saint-Germain. Symbole d’excellence et de raffinement, le groupe incarne un savoir-faire et une conception de l’art de vivre à la française que nous souhaitons partager avec les visiteurs au Parc des Princes », assure-t-il dans le communiqué du club.