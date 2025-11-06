Officiel : Le PSG annonce une grosse signature !

Toujours bien décidé à rendre plus puissante sa marque, le PSG vient d'officialiser un nouveau partenariat avec le Groupe Potel et Chabot. Un accord commercial qui s'étendra sur les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2028. Spécialisé dans la gastronomie événementielle, le groupe sera en charge des hospitalités au Parc des Princes et au Campus PSG.
Par le biais d'un communiqué officiel, le PSG a annoncé un nouveau partenariat avec le Groupe Potel et Chabot. « Le Groupe Potel et Chabot et le Paris Saint-Germain s’associent en tant que Partenaires Officiels pour offrir aux invités du Parc des Princes une expérience hospitalité unique, où la gastronomie d’excellence rencontre la passion du sport de haut niveau », explique le club de la capitale. Leader français de la gastronomie événementielle, le groupe Potel et Chabot aura en charge l'accueil pour les clients hospitalités du Club au Parc des Princes et au Campus PSG.
Un partenariat qui ravit Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG. « Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Potel et Chabot parmi les partenaires du Paris Saint-Germain. Symbole d’excellence et de raffinement, le groupe incarne un savoir-faire et une conception de l’art de vivre à la française que nous souhaitons partager avec les visiteurs au Parc des Princes », assure-t-il dans le communiqué du club.
Un enthousiasme partagé par Amir Nahai, CEO du Groupe Potel et Chabot : « Le groupe Potel et Chabot, c’est Paris. Tout comme le Paris Saint-Germain, le Groupe Potel et Chabot incarne l’esprit et la magie de cette ville. Nous sommes donc extrêmement fiers et honorés de rejoindre le Paris Saint-Germain, une institution avec laquelle nous partageons non seulement notre attachement à Paris, mais aussi des valeurs d’exception et d’excellence ».