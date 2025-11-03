Transferts au PSG : Luis Campos vend la mèche !

Arrivé au poste de directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a rapidement imposé son nouveau projet qui consiste notamment à miser sur des joueurs plus jeunes, notamment du centre de formation. Et le dirigeant portugais confirme qu'il souhaite axer son recrutement dans cette direction.
Depuis que Luis Campos a été rejoint par Luis Enrique au PSG, le projet du club de la capitale a pris une nouvelle tournure. En effet, désormais, place à la jeunesse à Paris comme en témoigne l'utilisation de nombreux joueurs du centre de formation. Et clairement, Luis Campos explique vouloir poursuivre sur cette lancée.
Campos confirme le nouveau projet du PSG
« Dès les premiers jours, quand je suis arrivé et que j'ai parlé avec le Président, on a toujours pensé à construire un projet, pas seulement sur le court terme, mais un projet pour le moyen et long terme. Notre idée, c'est de prendre des talents, plus jeunes, capables de savoir jouer avec les autres », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.
«On cherche des joueurs collectivement très forts»
« Et en même temps, c'est important d'avoir des joueurs intelligents. Cela veut dire qu'on ne cherche pas seulement un joueur qui court vite ou qui techniquement est très bon. On cherche aussi et surtout des joueurs collectivement très forts et avec la capacité de supporter la pression d'un club comme le PSG », ajoute Luis Campos.