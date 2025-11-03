Transferts au PSG : Luis Campos vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste de directeur sportif du PSG en 2022, Luis Campos a rapidement imposé son nouveau projet qui consiste notamment à miser sur des joueurs plus jeunes, notamment du centre de formation. Et le dirigeant portugais confirme qu'il souhaite axer son recrutement dans cette direction.

Depuis que Luis Campos a été rejoint par Luis Enrique au PSG, le projet du club de la capitale a pris une nouvelle tournure. En effet, désormais, place à la jeunesse à Paris comme en témoigne l'utilisation de nombreux joueurs du centre de formation. Et clairement, Luis Campos explique vouloir poursuivre sur cette lancée.

Campos confirme le nouveau projet du PSG « Dès les premiers jours, quand je suis arrivé et que j'ai parlé avec le Président, on a toujours pensé à construire un projet, pas seulement sur le court terme, mais un projet pour le moyen et long terme. Notre idée, c'est de prendre des talents, plus jeunes, capables de savoir jouer avec les autres », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.