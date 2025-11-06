Laure Boulleau et Achraf Hakimi : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, après la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Laure Boulleau avait donné son pronostic quant à la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi, durement touché à la cheville. La consultante de Canal+ tablait alors sur une absence de 6 à 8 semaines. Un diagnostic confirmé par le PSG.

C'est un énorme coup dur pour le PSG. Mardi soir, juste avant la mi-temps du choc contre le Bayern Munich, Luis Diaz a été expulsé pour un tacle très appuyé sur la cheville d'Achraf Hakimi. L'international marocain avait alors quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes, et Laure Boulleau avait rapidement prédit une longue absence.

Laure Boulleau avait vu juste pour Hakimi « C’est nul. Il (Luis Diaz, ndlr) vient de faire une super mi-temps et il vient gâcher dans l’esprit sa mi-temps parfaitement réussie. De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6-8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve », confiait-elle plateau du Canal Champions Club après le match.