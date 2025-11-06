Laure Boulleau et Achraf Hakimi : C'est confirmé !

Mardi soir, après la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Laure Boulleau avait donné son pronostic quant à la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi, durement touché à la cheville. La consultante de Canal+ tablait alors sur une absence de 6 à 8 semaines. Un diagnostic confirmé par le PSG.
C'est un énorme coup dur pour le PSG. Mardi soir, juste avant la mi-temps du choc contre le Bayern Munich, Luis Diaz a été expulsé pour un tacle très appuyé sur la cheville d'Achraf Hakimi. L'international marocain avait alors quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes, et Laure Boulleau avait rapidement prédit une longue absence.
Laure Boulleau avait vu juste pour Hakimi
« C’est nul. Il (Luis Diaz, ndlr) vient de faire une super mi-temps et il vient gâcher dans l’esprit sa mi-temps parfaitement réussie. De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6-8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve », confiait-elle plateau du Canal Champions Club après le match.
Diagnostic confirmé !
Et malgré des échos différents au Parc des Princes, Laure Boulleau avait bien le bon pronostic. « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », révélait le PSG par le biais d'un communiqué. Et tous les médias parlent désormais d'une absence comprise entre 6 et 8 semaines, comme l'avait prédit Laure Boulleau.