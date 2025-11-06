Il annonce le «meilleur joueur de l’histoire» au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’inquiétude était grande au Maroc avant l’annonce du verdict pour Achraf Hakimi, souffrant d’une entorse sévère de la cheville gauche. Désormais, c’est le doute qui subsiste à un mois et demi de la CAN. Le latéral gauche du PSG jouit d’une grosse popularité dans son pays, et cela dépasse le cadre du sport.

C’est une absence majeure pour le PSG. Épargné jusqu’à présent par les pépins physiques, Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche après le violent tacle de Luis Diaz face au Bayern Munich, l’éloignant des terrains plusieurs semaines. Un coup dur pour Luis Enrique, mais aussi pour Walid Regragui à un mois et demi du début de la CAN (21 décembre-18 janvier). En plus de ses qualités sportives, l’international marocain jouit d’une très grande popularité dans son pays comme le raconte Réda Allali, chanteur du groupe Hoba Hoba Spirit.

« On ne trouvera pas une personne au Maroc qui dira du mal de lui » « C'est le meilleur joueur de l'histoire du pays mais, en plus, il a plein d'autres choses. Tenez, il parle en marocain et fait des petites fautes drôles, même s'il le fait de moins en moins. Il avait inversé les lettres d'une expression et c'est devenu comme un gimmick chez nous. Au lieu de dire "faire plaisir", c'était devenu "faire zébrir", si je devais traduire, et c'est entré dans le champ des expressions en arabe marocain. On a pris ça comme un truc très touchant, sans aucune méchanceté. On ne trouvera pas une personne au Maroc qui dira du mal de lui, explique l’artiste, interrogé par L’Équipe. Il a choisi tôt le Maroc, c'est l'un des rares, alors qu'il aurait pu aller en Espagne. Il n'a jamais voulu le moindre passe-droit en équipe nationale. Il est là depuis le début, est venu tout le temps, d'autres non. »