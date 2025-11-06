Signature au FC Barcelone : Le PSG va boucler un transfert en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Confronté à une cascade de blessures depuis le début de la saison, le PSG pourrait s'activer sur le mercato d'hiver, notamment afin de compenser l'absence d'Achraf Hakimi, touché à la cheville contre le Bayern Munich et qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Dans cette optique, les Parisiens pourraient accélérer pour recruter Eric Garcia.

Mardi soir contre le Bayern Munich, le PSG s'est incliné au terme d'un match mouvementé qui a notamment vu Achraf Hakimi quitter ses partenaires juste avant la pause à la suite d'un tacle violent de Luis Diaz, expulsé pour son geste. Une situation qui pousse les Parisiens à envisager un recrutement dès cet hiver.

Le PSG apprécie le profil d'Eric Garcia Et selon les informations de L'EQUIPE, le PSG pourrait bien s'activer cet hiver pour compenser la blessure d'Achraf Hakimi. Dans cette optique, le profil d'Eric Garcia est très apprécie par le staff de Luis Enrique, notamment grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer dans l'axe, mais également dans une position de latéral droit, l'international espagnol (19 sélections) pourrait bien venir garnir les rangs d'un effectif décimé par les blessures.