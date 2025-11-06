Signature au FC Barcelone : Le PSG va boucler un transfert en urgence !

Confronté à une cascade de blessures depuis le début de la saison, le PSG pourrait s'activer sur le mercato d'hiver, notamment afin de compenser l'absence d'Achraf Hakimi, touché à la cheville contre le Bayern Munich et qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Dans cette optique, les Parisiens pourraient accélérer pour recruter Eric Garcia.
Mardi soir contre le Bayern Munich, le PSG s'est incliné au terme d'un match mouvementé qui a notamment vu Achraf Hakimi quitter ses partenaires juste avant la pause à la suite d'un tacle violent de Luis Diaz, expulsé pour son geste. Une situation qui pousse les Parisiens à envisager un recrutement dès cet hiver.
Le PSG apprécie le profil d'Eric Garcia
Et selon les informations de L'EQUIPE, le PSG pourrait bien s'activer cet hiver pour compenser la blessure d'Achraf Hakimi. Dans cette optique, le profil d'Eric Garcia est très apprécie par le staff de Luis Enrique, notamment grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer dans l'axe, mais également dans une position de latéral droit, l'international espagnol (19 sélections) pourrait bien venir garnir les rangs d'un effectif décimé par les blessures.
Un transfert avancé à cet hiver ?
Cependant, alors que le contrat d'Eric Garcia s'achève en juin prochain, le PSG envisageait initialement une signature libre du joueur du FC Barcelone. Mais comme l'explique L'EQUIPE, l'enchaînement des blessures pousse les Parisiens à revoir leurs plans sur le mercato avec la possibilité d'avancer le transfert d'Eric Garcia à cet hiver. Pour cela, il faudra toutefois convaincre le Barça de lâcher un joueur titularisé à 12 reprises en 15 matches cette saison.