PSG - Mbappé : La signature parfaite annoncée !

Pierrick Levallet

En quête de renfort sur le plan défensif, le PSG se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Dayot Upamecano, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en juin prochain. Le défenseur de 27 ans serait toutefois la priorité du Real Madrid, où il serait considéré comme le joueur idéal du fait de sa proximité avec Kylian Mbappé.

Le PSG prépare déjà son recrutement... pour l’été 2026 ! Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le club de la capitale scrute déjà le mercato en restant à l’affût de la moindre bonne opportunité pour le prochain mercato estival. Les Rouge-et-Bleu seraient notamment intéressés par les services de Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain.

Accord verbal entre Upamecano et le Real Madrid Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. D’après les informations de Foot Mercato, le Real Madrid aurait fait de l’international français sa priorité. Dayot Upamecano tiendrait même un accord verbal avec les Merengue en vue d’une arrivée à l’issue de la saison. Au sein de la Casa Blanca, son profil serait particulièrement apprécié.