Transfert à 0€ : Le coup de théâtre qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG reste malgré tout à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché. Ces derniers jours, le club de la capitale était annoncé sur les traces de Dayot Upamecano. Mais les Rouge-et-Bleu auraient également Ibrahima Konaté dans le viseur. Et il y aurait eu un retournement de situation sur ce dossier.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Les dirigeants parisiens resteraient toutefois à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs coché les noms de deux internationaux français sur leur liste.

Le PSG suit Upamecano et Konaté de près En effet, le PSG garderait un œil attentif sur les situations d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano. Les deux défenseurs centraux sont en fin de contrat en juin prochain, respectivement avec Liverpool et le Bayern Munich. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas vraiment seuls sur les deux dossiers.