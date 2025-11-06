Kylian Mbappé : Sa séparation avec une star annoncée à la télévision !

Entre le Real Madrid et Vinicius Jr, l'histoire toucherait à sa fin. Sauf énorme rebondissement, au vu des propos d'Arsène Wenger et des informations de Sport BILD, Kylian Mbappé devrait témoigner du transfert de son compère d'attaque à l'occasion du mercato d'été. Explications.
Kylian Mbappé a intégré les « Quatre Fantastiques » à l'été 2024 avec Jude Bellingham, Rodrygo Goes et Vinicius Jr. C'est le surnom donné par l'Anglais suite à l'incorporation du capitaine de l'équipe de France au vestiaire du Real Madrid. Néanmoins, en plus de Rodrygo qui a vu son rôle drastiquement changer sous Xabi Alonso, son compatriote brésilien Vinicius Jr aurait grandement hypothéqué son avenir après son craquage lors de son remplacement en plein Clasico face au FC Barcelone (2-1).
«Je ne suis donc pas persuadé que l'avenir de Vinicius se joue au Real Madrid»
Pour remettre les choses dans leur contexte, Vinicius Jr avait cédé sa place à Rodrygo à la 72ème minute de jeu en râlant tout en menaçant de quitter le club, puisque c'était à son sens toujours lui qui sortait. Le tout, sous les yeux du président Florentino Pérez dans les tribunes du Santiago Bernabeu. Sur le plateau de beIN SPORTS, Arsène Wenger a jeté un énorme froid sur la suite des opérations pour Vinicius Jr au Real Madrid.
« Ils ont (ndlr les dirigeants du Real Madrid) un point d'interrogation à propos de Vinicius Jr. Je suis convaincu que ce qui s'est passé pendant le match (ndlr contre Barcelone) où il a été remplacé n'a pas été bien accepté à Madrid. Parce que Madrid a toujours ce désir de montrer que leur club est plus grand que n'importe quel joueur. Je ne suis donc pas persuadé que l'avenir de Vinicius se joue au Real Madrid ».
Le Real Madrid a décidé, Barcelone scellerait bel et bien l'avenir de Vinicius Jr
Les propos d'Arsène Wenger ont été très relayés sur la toile. Et il se trouve que Sport BILD ait apporté des indications supplémentaires quant à la suite du feuilleton Vinicius Jr. Comme cela est spécifié par la tendance actuelle dessinée par certains médias, le Real Madrid serait prêt à se séparer du Brésilien à l'été 2026, soit un an avant l'expiration de son contrat. BILD affirme même que la décision finale aurait été prise dans les bureaux des dirigeants madrilènes : après sa réaction lors du Clasico sur son remplacement, Vinicius devrait prendre la porte à la prochaine intersaison.