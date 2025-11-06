Kylian Mbappé : Sa séparation avec une star annoncée à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et Vinicius Jr, l'histoire toucherait à sa fin. Sauf énorme rebondissement, au vu des propos d'Arsène Wenger et des informations de Sport BILD, Kylian Mbappé devrait témoigner du transfert de son compère d'attaque à l'occasion du mercato d'été. Explications.

Kylian Mbappé a intégré les « Quatre Fantastiques » à l'été 2024 avec Jude Bellingham, Rodrygo Goes et Vinicius Jr. C'est le surnom donné par l'Anglais suite à l'incorporation du capitaine de l'équipe de France au vestiaire du Real Madrid. Néanmoins, en plus de Rodrygo qui a vu son rôle drastiquement changer sous Xabi Alonso, son compatriote brésilien Vinicius Jr aurait grandement hypothéqué son avenir après son craquage lors de son remplacement en plein Clasico face au FC Barcelone (2-1).

«Je ne suis donc pas persuadé que l'avenir de Vinicius se joue au Real Madrid» Pour remettre les choses dans leur contexte, Vinicius Jr avait cédé sa place à Rodrygo à la 72ème minute de jeu en râlant tout en menaçant de quitter le club, puisque c'était à son sens toujours lui qui sortait. Le tout, sous les yeux du président Florentino Pérez dans les tribunes du Santiago Bernabeu. Sur le plateau de beIN SPORTS, Arsène Wenger a jeté un énorme froid sur la suite des opérations pour Vinicius Jr au Real Madrid. « Ils ont (ndlr les dirigeants du Real Madrid) un point d'interrogation à propos de Vinicius Jr. Je suis convaincu que ce qui s'est passé pendant le match (ndlr contre Barcelone) où il a été remplacé n'a pas été bien accepté à Madrid. Parce que Madrid a toujours ce désir de montrer que leur club est plus grand que n'importe quel joueur. Je ne suis donc pas persuadé que l'avenir de Vinicius se joue au Real Madrid ».