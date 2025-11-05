Kylian Mbappé : Une star s’annonce au Real Madrid… en 2026 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est la star offensive du Real Madrid. Cependant, comme le reste de l’équipe, il va falloir composer sans le capitaine du vestiaire : Dani Carvajal. La faute à une opération du genou survenue il y a quelques jours. Le retour de Carvajal a été communiqué… par le principal intéressé.

Bis repetita pour Dani Carvajal. A l’automne 2024, le capitaine du Real Madrid qui sortait d’une prestation de MVP de la finale de la Ligue des champions, contractait en plein match une rupture du ligament croisé d’un genou. Fin de saison. De retour à la compétition, l’arrière droit espagnol rencontrait un problème musculaire au mois de septembre avant d’à nouveau être contraint de rester à l’écart dans la foulée de la victoire du Real Madrid pendant le Clasico contre le FC Barcelone (2-1) le 26 octobre dernier.

«Dani Carvajal a subi aujourd’hui une arthroscopie du genou droit» Par le biais d’un communiqué publié il y a une semaine de cela par le Real Madrid, on apprenait que Dani Carvajal était passé par la table d’opération en raison d’un nouveau coup dur subi au genou avec une rééducation immédiate. « Notre capitaine Dani Carvajal a subi aujourd’hui une arthroscopie du genou droit qui s’est déroulée avec succès. L’opération a été réalisée par le docteur Manuel Leyes sous la supervision des services médicaux du Real Madrid. Carvajal commencera sa rééducation dans les prochains jours ».