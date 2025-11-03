Lamine Yamal : Le même problème annoncé par le Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une pubalgie qui le gêne depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal n’est pas le seul à en être victime. Ce lundi, le Real Madrid a annoncé que Franco Mastantuono souffrait de la même blessure, sans pour autant révéler la durée de son indisponibilité. Une chose est sûre, il ne sera pas présent mardi pour affronter Liverpool en Ligue des champions.

Arrivé cet été en provenance de River Plate, Franco Mastantuono va vraisemblablement devoir s’absenter pendant plusieurs semaines. Ce lundi, le Real Madrid a donné des nouvelles de l’international argentin (3 sélections), indiquant qu’il souffrait de la même blessure que Lamine Yamal (18 ans).

Mastantuono souffre d’une pubalgie « Après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Franco Mastantuono par les services médicaux du Real Madrid, celui-ci a été diagnostiqué avec une pubalgie. Son état sera réévalué prochainement », a annoncé le Real Madrid dans un communiqué.