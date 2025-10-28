Yamal est en panique, la grosse inquiétude !

Alors qu'il revenait tout juste d'une blessure, Lamine Yamal a rechuté face au PSG. Victime d'une nouvelle pubalgie, l'attaquant du FC Barcelone a pu revenir à temps pour disputer le Clasico contre le Real Madrid ce dimanche après-midi. Toutefois, Lamine Yamal n'a pas pu évoluer à son meilleur niveau. Ce qui l'inquièterait beaucoup.
Touché par une pubalgie, Lamine Yamal a retrouvé la compétition juste avant le duel entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions le 1er octobre. Toutefois, le numéro 10 du Barça a rechuté lors de ce choc.
FC Barcelone : Lamine Yamal est à la peine
De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal a été titularisé par Hans-Dieter Flick pour le Clasico. En effet, le crack de 18 ans était aligné d'entrée face au Real Madrid ce dimanche après-midi. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone n'était pas dans son assiette au Santiago Bernabeu.
Après le Clasico, Lamine Yamal est très inquiet
Incapable d'évoluer à son meilleur niveau, Lamine Yamal a été impuissant face au Real Madrid, qui a battu le FC Barcelone ce dimanche (2-1). D'après Movistar, l'international espagnol serait très inquiet par ses prestations récentes, étant conscient qu'il n'est pas à 100% à cause de sa pubalgie, qui l'handicape depuis plusieurs semaines déjà. Reste à savoir quand Lamine Yamal retrouvera la pleine possession de ses moyens.