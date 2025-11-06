PSG - Hakimi : Un Marseillais lui prédit l'enfer ?

Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi laisse tomber le PSG à contrecoeur bien avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations le 21 décembre dernier. La faute à un tacle appuyé de Luis Diaz mardi soir qui lui a valu une grosse entorse à la cheville gauche. Une partie du corps qui risque de le faire grandement souffrir selon Samir Nasri.
Mardi soir, à l'occasion de la défaite du PSG concédée au Parc des princes pour la 4ème journée de saison régulière de C1 face au Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi a contracté une blessure à la cheville gauche suite à un tacle violent et non maîtrisé de Luis Diaz. Verdict : une entorse sévère qui l'éloignera des terrains entre 6 à 8 semaines d'après RMC Sport et L'Equipe.
Achraf Hakimi séché par Luis Diaz, repos forcé avant la CAN
Le PSG a confirmé la tendance des deux médias par l'intermédiaire d'un communiqué publié mercredi en fin d'après-midi. De quoi grandement contrecarrer sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc sur ses terres à compter du 21 décembre prochain. Quand bien même il n'y aura pas de rééducation post opération, tout simplement puisqu'aucune intervention chirurgicale n'est au programme, Hakimi devrait déguster.
«La cheville, quand on revient, c’est douloureux»
De par son passif de footballeur à l'OM, Arsenal et Manchester City notamment, Samir Nasri a souligné sur le plateau du Canal Champions Club à quel point Achraf Hakimi risque de souffrir au moment de son retour. « Le problème, c’est que même s’il y a 8 semaines d’absence, la cheville, quand on revient, c’est douloureux ».