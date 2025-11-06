PSG - Hakimi : Un Marseillais lui prédit l'enfer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi laisse tomber le PSG à contrecoeur bien avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations le 21 décembre dernier. La faute à un tacle appuyé de Luis Diaz mardi soir qui lui a valu une grosse entorse à la cheville gauche. Une partie du corps qui risque de le faire grandement souffrir selon Samir Nasri.

Mardi soir, à l'occasion de la défaite du PSG concédée au Parc des princes pour la 4ème journée de saison régulière de C1 face au Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi a contracté une blessure à la cheville gauche suite à un tacle violent et non maîtrisé de Luis Diaz. Verdict : une entorse sévère qui l'éloignera des terrains entre 6 à 8 semaines d'après RMC Sport et L'Equipe.

Achraf Hakimi séché par Luis Diaz, repos forcé avant la CAN Le PSG a confirmé la tendance des deux médias par l'intermédiaire d'un communiqué publié mercredi en fin d'après-midi. De quoi grandement contrecarrer sa préparation à la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc sur ses terres à compter du 21 décembre prochain. Quand bien même il n'y aura pas de rééducation post opération, tout simplement puisqu'aucune intervention chirurgicale n'est au programme, Hakimi devrait déguster.