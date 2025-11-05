Dembélé : Le PSG annonce une grave erreur !

Incertain avant la rencontre, Ousmane Dembélé était finalement titulaire mardi face au Bayern Munich (1-2), avant de céder sa place dès la 25e minute de jeu, touché au mollet. S’il a pointé du doigt des erreurs individuelles de ses joueurs, Luis Enrique a reconnu sa part de responsabilité et avoué qu’il devait mieux gérer les retours de blessure.
Battu par le Bayern Munich (1-2) mardi soir en Ligue des champions, le PSG va en plus devoir composer avec de nouveaux pépins physiques. Titulaire, Ousmane Dembélé a cédé sa place dès la 25e minute de jeu, mais Luis Enrique a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une rechute de sa blessure à la cuisse droite.
« Avec mon idée et mes expériences, je dois beaucoup m'améliorer dans ce sens »
« Si tu fais des cadeaux à ce niveau, c'est but et c'est fini et tu dois penser à un autre match. Le match a changé parce qu'un de leurs joueurs a été expulsé et à onze contre dix, on a bien joué. Pour moi, c'est dommage d'avoir ce résultat parce que j'attendais un meilleur match de notre part », a déclaré l’entraîneur du PSG après la rencontre, désignant des erreurs individuelles de ses joueurs, avant de reconnaitre une mauvaise gestion des retours de blessure de sa part.
« Je ne me rappelle aucun match de cette saison avec cette équipe en forme »
« Quand tu récupères des joueurs blessés, oui, ils ont récupéré, mais ils ne sont pas en forme à 100%. C'est une chose que je dois savoir mieux gérer. Avec mon idée et mon expérience, je dois beaucoup m'améliorer dans ce sens », a avoué Luis Enrique, qui a rarement eu un groupe au complet et en pleine possession de ses moyens depuis le début de la saison. « Je ne me rappelle aucun match de cette saison avec cette équipe en forme. Je ne cherche pas d'excuse. Il faut accepter que l'adversaire soit plus fort que nous. Je sais qu'on va continuer de surmonter ça. J'attends de récupérer le niveau, récupérer l'équipe. C'est le moment de savoir qui est de notre côté et qui n'est pas de notre côté. »