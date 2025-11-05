Dembélé : Le PSG annonce une grave erreur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Incertain avant la rencontre, Ousmane Dembélé était finalement titulaire mardi face au Bayern Munich (1-2), avant de céder sa place dès la 25e minute de jeu, touché au mollet. S’il a pointé du doigt des erreurs individuelles de ses joueurs, Luis Enrique a reconnu sa part de responsabilité et avoué qu’il devait mieux gérer les retours de blessure.

Battu par le Bayern Munich (1-2) mardi soir en Ligue des champions, le PSG va en plus devoir composer avec de nouveaux pépins physiques. Titulaire, Ousmane Dembélé a cédé sa place dès la 25e minute de jeu, mais Luis Enrique a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une rechute de sa blessure à la cuisse droite.

« Avec mon idée et mes expériences, je dois beaucoup m'améliorer dans ce sens » « Si tu fais des cadeaux à ce niveau, c'est but et c'est fini et tu dois penser à un autre match. Le match a changé parce qu'un de leurs joueurs a été expulsé et à onze contre dix, on a bien joué. Pour moi, c'est dommage d'avoir ce résultat parce que j'attendais un meilleur match de notre part », a déclaré l’entraîneur du PSG après la rencontre, désignant des erreurs individuelles de ses joueurs, avant de reconnaitre une mauvaise gestion des retours de blessure de sa part.