PSG - Achraf Hakimi blessé : Daniel Riolo fait fuiter le verdict !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’inquiétude est grande pour Achraf Hakimi après sa blessure lors du match entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). Victime d’un tacle rugueux de Luis Diaz, l’international marocain a été touché à la cheville gauche et devrait s’absenter plusieurs semaines. Ce mercredi, le journaliste Daniel Riolo a évoqué des « nouvelles rassurantes » pour le joueur de Luis Enriuqe.

Le PSG n’a pas seulement perdu un match face au Bayern Munich (1-2). Mardi soir, Luis Enrique a vu deux de ses joueurs sortir sur blessure, Ousmane Dembélé puis Achraf Hakimi. Ce dernier a quitté la pelouse du Parc des Princes en pleurs avant la mi-temps, touché à la cheville gauche après un violent tacle de Luis Diaz. De quoi faire craindre le pire…

Au moins un mois d’absence pour Hakimi ? Achraf Hakimi doit passer une IRM pour être fixée sur la nature de sa blessure, et donc la durée exacte de son indisponibilité. Alors que la CAN approche (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026), le temps est compté pour l’international marocain. Selon les premières informations divulguées par France Info et La chaîne L’Équipe mardi soir, la star du PSG souffre d’une entorse et devrait s’absenter entre quatre et six semaines.