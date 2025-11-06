Laure Boulleau : La «méga tuile» annoncée en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une autre mauvaise nouvelle est tombée ce mercredi au lendemain du match face au Bayern Munich. En effet, dans son point médical, en plus des blessures d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, le PSG a officialisé la blessure de Nuno Mendes. Le club de la capitale perd donc ses deux latéraux. Un coup dur comme l’a bien souligné Laure Boulleau.

L’infirmerie du PSG se remplit ! Blessé à la cheville, Achraf Hakimi va être absent plusieurs semaines suite au match face au Bayern Munich. Le club de la capitale perd donc son arrière droit, mais aussi son latéral gauche. En effet, Nuno Mendes a également été touché au genou contre le club bavarois. Victime d’une entorse, le Portugais sera indisponible au moins pour le prochain rendez-vous du PSG face à l’OL.

« La double peine » Le PSG va donc désormais faire sans Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Une véritable galère comme l’a expliqué Laure Boulleau sur le plateau du Canal Champions Club. « Là où c’est la double peine, Ousmane se blesse effectivement c’est pénible pour le PSG, mais les deux latéraux… », a d’abord fait savoir l’ancienne joueuse du PSG.