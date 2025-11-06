Laure Boulleau : La «méga tuile» annoncée en direct !  

Une autre mauvaise nouvelle est tombée ce mercredi au lendemain du match face au Bayern Munich. En effet, dans son point médical, en plus des blessures d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, le PSG a officialisé la blessure de Nuno Mendes. Le club de la capitale perd donc ses deux latéraux. Un coup dur comme l’a bien souligné Laure Boulleau.
L’infirmerie du PSG se remplit ! Blessé à la cheville, Achraf Hakimi va être absent plusieurs semaines suite au match face au Bayern Munich. Le club de la capitale perd donc son arrière droit, mais aussi son latéral gauche. En effet, Nuno Mendes a également été touché au genou contre le club bavarois. Victime d’une entorse, le Portugais sera indisponible au moins pour le prochain rendez-vous du PSG face à l’OL.
« La double peine »
Le PSG va donc désormais faire sans Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Une véritable galère comme l’a expliqué Laure Boulleau sur le plateau du Canal Champions Club. « Là où c’est la double peine, Ousmane se blesse effectivement c’est pénible pour le PSG, mais les deux latéraux… », a d’abord fait savoir l’ancienne joueuse du PSG.
« Il n’y a pas vraiment de doublure »
« Depuis le début de la saison, on se dit s’il y en a qui ne doivent pas se blesser, ce sont ces deux là. Il n’y a pas vraiment de doublure. A gauche, il va y avoir Hernandez. Mais à droite, c’est que des fausses options. Ça va être une méga tuile pour le PSG », a ensuite ajouté Laure Boulleau en direct sur Canal+.