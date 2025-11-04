Lionel Messi au PSG, le gros coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion pour récupérer Lionel Messi. Parti libre du FC Barcelone, l'Argentin a ainsi rejoint la capitale française. Mais voilà qu'en deux saisons, Messi n'a clairement pas laissé une énorme trace à Paris. D'ailleurs, Daniel Riolo n'est pas tendre à l'égard de l'ancienne star du PSG.

Alors qu'on imaginait Lionel Messi faire toute sa carrière au FC Barcelone, les problèmes économiques du club catalan en ont finalement décidé autrement. C'est ainsi qu'en 2021, La Pulga n'a pas pu prolonger au Barça. Libre, Messi a alors rebondi au PSG. Un transfert qui a fait énormément de bruit puisque sur le papier, l'association avec Neymar et Kylian Mbappé s'annonçait terrible.

Deux saisons décevantes au PSG ! Mais voilà que la réalité du terrain a été bien différente. En effet, sous le maillot du PSG, Lionel Messi n'a pas été le plus tranchant. Pendant deux saisons, l'Argentin en a déçu plus d'un, essuyant même de nombreuses critiques. Messi au PSG, cela ne va donc pas rester dans les mémoires. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire...