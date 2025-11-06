Benzema - OL : Discussions confirmées pour un transfert !

Pierrick Levallet

L’OL s’est mis en quête d’un nouveau buteur cet hiver. Un nom a déjà été coché sur la liste lyonnaise : Endrick. Le Brésilien, qui a toujours idolâtré des joueurs comme Karim Benzema, ne verrait pas d’un mauvais œil une arrivée chez les Gones. Des discussions ont même déjà eu lieu avec Paulo Fonseca. Et la tendance semble se confirmer.

Cet été, l’OL a perdu deux joueurs importants avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Dans la foulée, le club rhodanien a mis la main sur Martin Satriano. Mais cet hiver, un nouveau buteur devrait débarquer chez les Gones. Les dirigeants lyonnais s’activeraient en effet pour recruter un certain Endrick.

L'OL s'active pour Endrick Du haut de ses 19 ans, l’international auriverde souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien voudrait donc se relancer ailleurs, surtout en vue de la Coupe du monde 2026. Le buteur madrilène, qui a toujours idolâtré un certains Karim Benzema, verrait d’ailleurs d’un bon œil une arrivée à l’OL. Des rumeurs ont même fait part de discussions avec Paulo Fonseca, chose que Fabrizio Romano est en mesure de confirmer.