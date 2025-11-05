Un champion du monde à l’OL : La décision radicale de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Après son match nul contre Brest, l’OL a un rendez-vous important ce jeudi en Europa League. Le club rhodanien se déplace sur la pelouse du Real Betis. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca a décidé de faire l’impasse sur Corentin Tolisso. Ménagé, le champion du monde 2018 ne figure pas dans le groupe olympien. Le coach portugais a d’ailleurs justifié sa décision en conférence de presse.

«C'est mieux qu'on ne prenne pas de risque» « Il a beaucoup joué et il a eu un petit pépin avant le dernier match (Brest), même s'il était sur le terrain. En ce moment, c'est mieux qu'il se repose et qu'on ne prenne pas de risque » a confié Paulo Fonseca dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.