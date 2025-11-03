OL : Le fiasco historique après le transfert !

Arrivé de Rennes, Hans Hateboer a rejoint l’OL dernièrement en tant que joker. Un renfort pour Paulo Fonseca. Mais le Néerlandais est-il pour autant une plus-value ? Alors que ce recrutement a fait l’objet de nombreuses critiques, elles étaient visiblement légitimes. En effet, Hateboer a déjà égalé un triste record à l’OL.
Hans Hateboer à l’OL, la catastrophe était annoncée. Au moment de l’arrivée du Néerlandais chez les Gones, Pierre Ménès avait été très clair. Ainsi, il avait balancé concernant Hateboer : « Hateboer à Lyon. J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. (…) J’ai plus que des doutes j’ai des craintes ».
Un carton rouge après 7 minutes
Hans Hateboer vient seulement d’arriver à l’OL et voilà qu’il se fait déjà remarquer d’une mauvaise manière. Titularisé ce dimanche face à Brest, le Néerlandais n’est resté que… 7 minutes sur le terrain. En effet, alors que la rencontre ne faisait que commencer, le joueur de Paulo Fonseca a été exclu. Un carton rouge historique pour Hateboer.
Une exclusion historique !
Avec cette exclusion après seulement 7 minutes face à Brest, Hans Hateboer est entré dans l’histoire de l’OL. Mais d’une manière assez triste. En effet, comme le rapporte Stats Foot, le Néerlandais a ainsi reçu un carton rouge après avoir joué seulement 23 minutes sous le maillot des Gones. De quoi égaler le record de Thomas Pfannkuch qui date de 1991.