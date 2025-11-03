OL : Le fiasco historique après le transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé de Rennes, Hans Hateboer a rejoint l’OL dernièrement en tant que joker. Un renfort pour Paulo Fonseca. Mais le Néerlandais est-il pour autant une plus-value ? Alors que ce recrutement a fait l’objet de nombreuses critiques, elles étaient visiblement légitimes. En effet, Hateboer a déjà égalé un triste record à l’OL.

Hans Hateboer à l’OL, la catastrophe était annoncée. Au moment de l’arrivée du Néerlandais chez les Gones, Pierre Ménès avait été très clair. Ainsi, il avait balancé concernant Hateboer : « Hateboer à Lyon. J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. (…) J’ai plus que des doutes j’ai des craintes ».

Un carton rouge après 7 minutes Hans Hateboer vient seulement d’arriver à l’OL et voilà qu’il se fait déjà remarquer d’une mauvaise manière. Titularisé ce dimanche face à Brest, le Néerlandais n’est resté que… 7 minutes sur le terrain. En effet, alors que la rencontre ne faisait que commencer, le joueur de Paulo Fonseca a été exclu. Un carton rouge historique pour Hateboer.