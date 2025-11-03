Une star de l’OL «insupportable», le coup de gueule de Pierre Ménès !

Ce dimanche, la rencontre entre Brest et l’OL s’est terminé sur un triste 0-0. N’ayant clairement pas apprécié cette opposition, Pierre Ménès n’a également pas été fan du comportement de Corentin Tolisso en terres bretonnes. Accusé de trop souvent simuler, la star de l’OL en a ainsi pris pour son grade.
Alors que la 11ème journée de Ligue 1 s’est clôturée avec un Brest-OL, Pierre Ménès n’a clairement pas apprécié son moment. « On a eu un épouvantable Brest-Lyon avec un match brouillon, informe, désagréable, disputé dans un état d’esprit assez pourri », a-t-il balancé sur Youtube, avant de s’en prendre à Corentin Tolisso et son comportement face aux joueurs d’Eric Roy.
« Son attitude est insupportable »
Pierre Ménès n’a en effet pas hésité à lâché un coup de gueule à l’encontre de Corentin Tolisso. A propos de la star de l’OL, le journaliste sportif a ainsi fait savoir : « Un dernier coup de gueule pour finir sur l’attitude de Tolisso. Pourtant, je l’aime bien Coco. Est-ce qu’il est un petit peu dépassé par le rythme ? Mais son attitude est insupportable. A chaque fois qu’on le touche, il reste 3 minutes au sol en hurlant comme s’il avait une double fracture ouverte, il arbitre. Ça ne contribue pas à donner une bonne image de l’OL ».
« J’espère que Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre »
Entraîneur de Brest, Eric Roy s’en est d’ailleurs lui aussi pris à Corentin Tolisso. Pointant du doigt l’attitude du joueur de l’OL, il a confié : « J’espère que Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours et dans sept jours. C’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs. Comme vous le dites, c’est l’expérience. Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. Après, c’est normal ».