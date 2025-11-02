OL - Paulo Fonseca : La déclaration d’amour en public !

Pierrick Levallet

L’OL force le respect en ce début de saison. Malgré son effectif qui s’est considérablement amoindri après le départs de nombreux joueurs importants, le club rhodanien joue les premières places en Ligue 1. Paulo Fonseca réalise un travail remarquable jusqu’à présent, et ce n’est pas Eric Roy qui dira le contraire.

Depuis le début de saison, l’OL impressionne. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments cet été pour rééquilibrer sa balance financière. Malgré cela, la formation lyonnaise joue les premières places en Ligue 1. Eric Roy a d’ailleurs tiré son chapeau à Paulo Fonseca, dont il estime qu’il réalise un travail remarquable.

«C’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui» « Paulo Fonseca ? Il met maintenant vraiment sa patte. Je pense sincèrement que c’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui que l’année dernière, même si elle a perdu des joueurs importants » a d’abord confié l’entraîneur de Brest en conférence de presse avant la réception de l’OL.