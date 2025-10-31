Catastrophe à l’OL : Fonseca prêt à imiter le PSG ?

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique Lyonnais semble s’être relancé à la perfection. Mais une mauvaise nouvelle est venue plomber la situation avec la blessure de Malick Fofana, principal danger de l’attaque lyonnaise, qui sera absent pour les trois prochains mois. Mais Paulo Fonseca semble avoir trouvé la solution…

A Lyon, on s’en serait bien passé. Principal facteur X de l’OL cette saison, Malick Fofana va beaucoup manquer à Paulo Fonseca. L’ailier belge s’est récemment blessé à la cheville et cela pousse l’entraîneur lyonnais à revoir ses plans en attaque. Et pour régler ce problème, il semble vouloir s’inspirer d’un certain Luis Enrique, son homologue au PSG.

« Pavel crée toujours des occasions, même si ce n'est pas son poste » Car on voit de plus en plus souvent Pavel Sulc évoluer dans l’axe de l’attaque à l’OL, un peu à la manière d’un Senny Mayulu, d’un Désiré Doué ou encore d’un Kang-In Lee au PSG. Et ça pourrait bien continuer ! « Pavel crée toujours des occasions, même si ce n'est pas son poste. Offensivement, il a la capacité de bien lire le match et le jeu » a expliqué Paulo Fonseca, ce vendredi.