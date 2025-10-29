Un «joueur très important» à l’OL : L’annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Ce lundi, l’OL a annoncé une véritable catastrophe. Le club rhodanien a en effet rendu son verdict concernant la blessure de Malick Fofana. Gravement touché à la cheville droite, l’international belge va manquer plusieurs mois de compétition. Et pour Paulo Fonseca, l’absence de l’ailier de 20 ans sera préjudiciable à son équipe tant le Diable Rouge est important chez les Gones.

Malick Fofana est «un joueur très important» « Le foot est comme ça. Les blessures sont normales dans le foot. C’était dur pour Malick, c’était dur pour nous car il est un joueur très important. Mais nous devons maintenant souhaiter à Malick un bon rétablissement et trouver des solutions pour l’équipe. Nous avons différentes solutions » a d’abord expliqué le coach de l’OL dans des propos rapportés par Foot Mercato.