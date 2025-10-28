Transferts - OL : Paulo Fonseca annonce deux recrues !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi, Paulo Fonseca a évoqué les solutions de l’OL pour remplacer Malick Fofana et la possibilité de se renforcer lors du prochain mercato. L’international belge et Ernest Nuamah, dont les retours sont espérés en janvier, pourraient être considérés comme des recrues, mais des solutions sont bien discutées en interne.

Alors qu’il n’avait déjà pas énormément de solutions, Paulo Fonseca va en plus devoir composer sans Malick Fofana. Touché à la cheville dimanche dernier face à Strasbourg (2-1), l’attaquant de l’OL sera absent pendant trois mois et pourrait donc revenir en même temps qu’Ernest Nuamah, autre blessé de longue durée et qui n'a pas encore joué cette saison.

« Malick et Ernest seront nos recrues » « Peut-être au prochain mercato, Malick et Ernest (Nuamah) seront nos recrues (sourire). Ce sont des joueurs très importants pour nous », a déclaré Paulo Fonseca ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement sur la pelouse du Paris FC.