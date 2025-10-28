Viré, Habib Beye confirme le miracle en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le Stade Rennais se déplace sur le pelouse de Toulouse. Pour cette rencontre, sur le banc breton, on retrouvera... Habib Beye. Alors qu'il était question d'un licenciement ces dernières heures, le Sénégalais est toujours là. Un miracle d'ailleurs confirmé par Beye en personne.

Ces dernières heures, le cas Habib Beye a fait énormément parler. En effet, à la suite de la défaite du Stade Rennais face à l'OGC Nice, certains rumeurs ont annoncé un licenciement pour l'ancien joueur de l'OM. Beye était donc censé laisser sa place sur le banc de touche, mais voilà qu'il sera bel et bien aux commandes du club breton face à Toulouse ce mercredi.

« Ça devait s’arrêter. Ça continue » Habib Beye l'a confirmé, tout aurait dû s'arrêter pour lui. Finalement, le Stade Rennais a fait machine arrière. En conférence de presse, l'entraîneur du club breton a ainsi expliqué à propos de sa situation : « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter. Ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain ».