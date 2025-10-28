Nouvel entraîneur à l’OM : Il confirme pour Habib Beye !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier d’Habib Beye à l’OM à l’époque où ils étaient encore joueurs, Ronald Zubar semble beaucoup apprécier le coach sénégalais du Stade Rennais. Et comme d’autres avant lui, l’ancien défenseur confirme que Beye aurait les épaules pour prendre place un jour sur le banc de l’OM.

Alors que le Stade Rennais connait pour l’instant une saison difficile avec notamment une 10e place en Ligue 1, Habib Beye n’est pas au mieux. L’ancien latéral droit, passé notamment par l’OM durant sa carrière de joueur entre 2007 et 2009, peine pour le moment à trouver la bonne formule afin de bien faire tourner le club breton. Et pourtant, Beye nourrit certains fantasmes à l’OM…

Zubar fan de Beye Interrogé par Football Club de Marseille, Ronald Zubar évoque les résultats de son ancien partenaire de l’OM dont il apprécie beaucoup le profil : « Il a eu sa chance en Ligue 1, mais il a dû attendre pas mal d’années pour l’avoir. C’est peut-être aussi à cause de son rôle de consultant, mais il a toujours été juste dans ses analyses », confie Zubar, avant de confirmer à son tour qu’Habib Beye avait les qualités requises pour exercer un jour sur le banc de l’OM.