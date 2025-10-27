OL : Le terrible verdict est tombé !

Sorti sur civière ce dimanche après un tacle d’Ismaël Doukouré lors de la rencontre face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana va beaucoup manquer à l’Olympique Lyonnais. L’ailier belge se serait gravement blessé à la cheville et devra passer par la case opération, avec une absence annoncée de plusieurs mois.
C’est un véritable coup dur. Star de l’attaque lyonnaise, Malick Fofana s’est gravement blessé à la cheville et les inquiétudes autour de son état se sont confirmées. Ce lundi, l’OL a en effet annoncé le verdict que tout le monde craignait concernant l’ailier belge.
La tuile pour Fofana
Dans un communiqué officiel, le club rhodanien a en effet expliqué que Fofana souffre d’une « entorse grave de la cheville droite », ainsi que de « lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale ». Paulo Fonseca va donc devoir trouver d’autres solution pour remplacer le principal danger de l’attaque de l’OL.
De retour fin janvier ?
Dans le communiqué lyonnais, il est précisé que Malick Fofana devrait être absent « plusieurs mois ». Mais L’Equipe nous livre plus de précisions, en révélant que la durée de convalescence de l’ailier de l’OL devrait être au minimum de trois mois, ce qui annonce donc un retour pour la fin du mois de janvier 2026.