OL : Le terrible verdict est tombé !

Axel Cornic

Sorti sur civière ce dimanche après un tacle d’Ismaël Doukouré lors de la rencontre face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana va beaucoup manquer à l’Olympique Lyonnais. L’ailier belge se serait gravement blessé à la cheville et devra passer par la case opération, avec une absence annoncée de plusieurs mois.

C’est un véritable coup dur. Star de l’attaque lyonnaise, Malick Fofana s’est gravement blessé à la cheville et les inquiétudes autour de son état se sont confirmées. Ce lundi, l’OL a en effet annoncé le verdict que tout le monde craignait concernant l’ailier belge.

La tuile pour Fofana Dans un communiqué officiel, le club rhodanien a en effet expliqué que Fofana souffre d’une « entorse grave de la cheville droite », ainsi que de « lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale ». Paulo Fonseca va donc devoir trouver d’autres solution pour remplacer le principal danger de l’attaque de l’OL.