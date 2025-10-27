Doué à l’OL : Pierre Ménès hallucine !

L'OL a dominé le RC Strasbourg dimanche soir en championnat dans un climat relativement tendu. Pierre Ménès s'en prend notamment à Nicolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'OL, qui l'a fait halluciner avec notamment un mauvais comportement avec l'alsacien Guela Doué.
Bonne opération pour l'OL dans la course à l'Europe, puisque les hommes de Paulo Fonseca ont dominé le RC Strasbourg (2-1) dimanche soir au Groupama Stadium. Et malgré ce précieux succès, les Gones n'ont pas fait preuve d'un grand fair-play comme déplore Pierre Ménès sur son blog, Pierrot le Foot. Et l'ancien consultant de Canal + hallucine surtout sur le comportement de Nigolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'OL.
« Il n’est pas Argentin pour rien lui »
« La deuxième période a été désagréable, hachée, avec deux équipes qui n’ont pas fait preuve d’un état d’esprit exceptionnel avec une palme à ce niveau-là pour Tagliafico. Il n’est pas Argentin pour rien lui, mon dieu, quel comportement… Tout ça avec la bienveillance de l’arbitre du début à la fin », indique Pierre Ménès, qui hallucine ensuite de l'attitude du joueur de l'OL avec Guela Doué, le frère de l'attaquant du PSG, qui évolue à Strasbourg.
« C’est lui qui va provoquer Doué »
« Même quand c’est lui qui va provoquer Doué, c’est Doué qui prend le carton jaune mais bon, c’est un détail. Ce qui n’est pas un détail c’est le carton rouge très mérité de Doukouré pour un tacle par derrière sur Fofana, ce qui est interdit », insiste Ménès.