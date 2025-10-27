Doué à l’OL : Pierre Ménès hallucine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OL a dominé le RC Strasbourg dimanche soir en championnat dans un climat relativement tendu. Pierre Ménès s'en prend notamment à Nicolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'OL, qui l'a fait halluciner avec notamment un mauvais comportement avec l'alsacien Guela Doué.

Bonne opération pour l'OL dans la course à l'Europe, puisque les hommes de Paulo Fonseca ont dominé le RC Strasbourg (2-1) dimanche soir au Groupama Stadium. Et malgré ce précieux succès, les Gones n'ont pas fait preuve d'un grand fair-play comme déplore Pierre Ménès sur son blog, Pierrot le Foot. Et l'ancien consultant de Canal + hallucine surtout sur le comportement de Nigolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'OL.

« Il n’est pas Argentin pour rien lui » « La deuxième période a été désagréable, hachée, avec deux équipes qui n’ont pas fait preuve d’un état d’esprit exceptionnel avec une palme à ce niveau-là pour Tagliafico. Il n’est pas Argentin pour rien lui, mon dieu, quel comportement… Tout ça avec la bienveillance de l’arbitre du début à la fin », indique Pierre Ménès, qui hallucine ensuite de l'attitude du joueur de l'OL avec Guela Doué, le frère de l'attaquant du PSG, qui évolue à Strasbourg.