Annonce inquiétante de l'OL : C'est une catastrophe ?

Si l’OL s’est imposé face à Strasbourg (2-1) dimanche en clôture de la neuvième journée de Ligue 1, l’inquiétude est grande concernant l’état de santé de Malick Fofana. Sorti sur civière après un tacle d’Ismaël Doukouré, l’ailier belge a été transporté à l’hôpital pour passer des examens, a indiqué Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca.

L’OL craint le pire pour Malick Fofana. Victime d’un tacle par-derrière d’Ismaël Doukouré, expulsé après intervention de la VAR, dimanche soir lors de la victoire face à Strasbourg (2-1), l’ailier âgé de 20 ans, visiblement touché à la cheville, est sorti sur civière et Jorge Maciel a donné de ses nouvelles au micro du diffuseur.

« Les images ne sont pas rassurantes, mais il faut attendre » « Il est à l’hôpital, il passe des radios, on ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. C’est important qu’on arrête avec ce type de tacles qui ne servent à rien. Franchement, que ce soit un coéquipier, un collègue de profession… il faut respecter le foot », a déclaré l’adjoint de Paulo Fonseca auprès de Ligue 1+.