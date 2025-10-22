Un «joueur différent» à l’OL : L’annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL a recruté avec ses faibles moyens. Le club rhodanien a notamment mis la main sur Pavel Sulc, qui évoluait au Viktoria Plzen. Le milieu offensif de 24 ans peine toutefois à se faire une place dans le onze titulaire. Paulo Fonseca a néanmoins loué les qualités de l’international tchèque.

Malgré ses faibles moyens économiques, l’OL s’est montré plutôt actif sur le mercato. Après avoir perdu plusieurs de ses meilleurs éléments, le club rhodanien a cherché à offrir de nouvelles solutions à bas prix à Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais ont par exemple monté une opération à 10M€ pour mettre la main sur Pavel Sulc.

Pavel Sulc ne s'est pas encore imposé à l'OL Le milieu offensif de 24 ans peine toutefois à se faire une place dans le onze titulaire de l’OL depuis le début de saison. L’international tchèque n’a démarré que 4 des 10 rencontres qu’il a disputé chez les Gones jusqu’à présent. Paulo Fonseca a néanmoins loué les grandes qualités de l’ancien du Viktoria Plzen.