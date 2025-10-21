OL - Transfert à 42M€ : Il annonce un énorme crack !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de sérieuses difficultés financières, l'OL a donc été contraint de laisser partir plusieurs éléments offensifs durant le mercato estival, à commencer par Rayan Cherki. Pur produit issu du centre de formation des Gones, l'attaquant de 22 ans a été transféré à Manchester City pour 42,5M€, et Cherki a déjà bluffé Pep Guardiola qui a déclaré sa flamme à l'ancien crack de l'OL en conférence de presse.

« L’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus » « Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière… il est au sommet. La question est de savoir comment il s’intègre et comment il doit lire les actions. Il a bien commencé lors de la Coupe du Monde des Clubs, mais il a ensuite eu quelques semaines de repos », lâche Guardiola, complètement tombé sous le charme de Rayan Cherki depuis son arrivée à Manchester City.