OL - Transfert à 42M€ : Il annonce un énorme crack !

Pur produit
En proie à de sérieuses difficultés financières, l'OL a donc été contraint de laisser partir plusieurs éléments offensifs durant le mercato estival, à commencer par Rayan Cherki. Pur produit issu du centre de formation des Gones, l'attaquant de 22 ans a été transféré à Manchester City pour 42,5M€, et Cherki a déjà bluffé Pep Guardiola qui a déclaré sa flamme à l'ancien crack de l'OL en conférence de presse.
« L’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus »
« Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière… il est au sommet. La question est de savoir comment il s’intègre et comment il doit lire les actions. Il a bien commencé lors de la Coupe du Monde des Clubs, mais il a ensuite eu quelques semaines de repos », lâche Guardiola, complètement tombé sous le charme de Rayan Cherki depuis son arrivée à Manchester City.
« Il voit tout »
« La plupart du temps, lorsque le ballon lui parvient, la situation devient meilleure. Mais il n’est pas toujours nécessaire de faire des choses exceptionnelles, il suffit de jouer au football. C’est un joueur qui ne ressent pas la pression. Il est comme un joueur de rue. Il veut le ballon quand il ne l’a pas. Il a besoin d’un peu de temps, car dans le football, on apprend à jouer avec ses coéquipiers. Ce type de joueur est intelligent. Il voit tout », poursuit l'entraîneur des Citizens sur l'ancien attaquant de l'OL.