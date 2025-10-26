Transfert à 55M€ : C’est confirmé à l’OL !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL avait besoin de vendre pour renflouer ses caisses. Le club rhodanien s’est ainsi séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments, mais a réussi à conserver Malick Fofana. Les dirigeants lyonnais auraient d’ailleurs revu leurs exigences à la hausse pour l’international belge. Et la tendance semble se confirmer.

Le mercato a fait des dégâts du côté de l’OL cet été. Le club rhodanien, dans le rouge sur le plan financier, avait besoin de vendre pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que les dirigeants lyonnais se sont séparés de Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont néanmoins pu conserver Malick Fofana.

Malick Fofana est resté à l'OL cet été Convoité par certains clubs de Premier League, l’international belge avait préféré rester à l’OL pour garder de la continuité sur le plan sportif. La formation rhodanienne aurait d’ailleurs revu ses exigences à la hausse pour l’ailier de 20 ans ces derniers temps. Et la tendance semble se confirmer.