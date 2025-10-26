OM : Le mercato XXL qui fait halluciner Thauvin !

L'été dernier, l'OM a enflammé le mercato. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia - respectivement président et directeur sportif de l'écurie marseillaise - ont offert douze nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi lors de l'intersaison 2025. Ce samedi soir, Florian Thauvin a validé indirectement le recrutement de l'OM, son ancien club.
Ce samedi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du RC Lens, et ce, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Si les Sang-et-Or ont battu les Marseillais (2-1), Florian Thauvin a tout de même été impressionné par l'équipe de Roberto De Zerbi.
L'OM a mis le feu au mercato
Interrogé par Ligue 1+ après la victoire du RC Lens face à l'OM, Florian Thauvin a mis en lumière l'effectif marseillais, validant indirectement le mercato réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif du club olympien.
«Ils ont une équipe remarquable»
« C’était un match très important pour les deux équipes. On a fait du Lens. On s’est battus tous ensemble. On a fait face à une belle équipe, franchement ils ont une équipe remarquable. Ils font bien tourner le ballon, ils sont durs à jouer. C’est des points précieux pour nous. C’était un match spécial pour moi. Tout le monde connaît mon attachement. J’étais ému au début du match, j’ai passé beaucoup de temps là-bas…voilà », s'est enflammé Florian Thauvin (32 ans), ex-pensionnaire de l'OM. Pour rappel, le club phocéen a recruté douze joueurs lors du dernier mercato estival : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.