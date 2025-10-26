OM : Le mercato XXL qui fait halluciner Thauvin !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM a enflammé le mercato. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia - respectivement président et directeur sportif de l'écurie marseillaise - ont offert douze nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi lors de l'intersaison 2025. Ce samedi soir, Florian Thauvin a validé indirectement le recrutement de l'OM, son ancien club.

Ce samedi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du RC Lens, et ce, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Si les Sang-et-Or ont battu les Marseillais (2-1), Florian Thauvin a tout de même été impressionné par l'équipe de Roberto De Zerbi.

L'OM a mis le feu au mercato Interrogé par Ligue 1+ après la victoire du RC Lens face à l'OM, Florian Thauvin a mis en lumière l'effectif marseillais, validant indirectement le mercato réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif du club olympien.