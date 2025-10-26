Transfert d’un top attaquant au PSG : L’annonce de son entourage !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant l’été 2024, le PSG et plus particulièrement Luis Enrique étaient très intéressés par la signature de Julian Alvarez. Finalement, le buteur argentin a fait le choix de l’Atlético de Madrid. S’il est devenu une star chez les Colchoneros, l’attaquant de 25 ans attiserait les convoitises de certains clubs dont le FC Barcelone. Son agent a récemment évoqué son avenir.

Un transfert de folie a échappé au PSG. Malgré la présence de Gonçalo Ramos, Luis Enrique aurait eu dans le viseur un autre profil d’avant-centre. Sur le départ du côté de Manchester City, Julian Alvarez était alors dans le viseur du club parisien.

Julian Alvarez a choisi l’Atlético de Madrid Cependant, le goleador argentin finira par faire le choix de l’Atlético de Madrid, chez qui il est devenu un véritable patron. Julian Alvarez est sous contrat jusqu’en juin 2030 chez les Colchoneros, mais commencerait à attiser les convoitises de certains cadors européens comme le FC Barcelone. Agent du numéro neuf, Fernando Hidalgo a tenu à balayer ces rumeurs.