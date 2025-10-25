Transfert critiqué au PSG, il annonce du lourd !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouveau gardien du PSG recruté malgré le fait que Gianluigi Donnarumma était au sommet de son art en fin de saison dernière, Lucas Chevalier a connu des débuts contrastés dans les buts parisiens. Ce qui lui a valu quelques critiques de la part d'observateurs, mais pas de quoi lui faire perdre pied. Il s'explique.

Lucas Chevalier a la lourde tâche de succéder à Gianluigi Donnarumma. Elément déterminant dans le succès du PSG en Ligue des champions la saison passée, le portier italien a été poussé vers la sortie par Luis Enrique et son staff technique. La cause ? Le jeu au pied de Chevalier a conquis le coach parisien au point de se séparer de Donnarumma transféré à Manchester City.

«J'essaie d'apprendre et faire abstraction de ce qu'il peut se faire autour» Après un transfert de 40M€ hors bonus convenu avec le LOSC, le PSG s'est offert Lucas Chevalier qui ne fait pas l'unanimité pour le grand public en raison de quelques erreurs depuis ses débuts dont une sortie mal maîtrisée face à l'OM qui a offert la victoire au rival des Parisiens le 22 septembre dernier au Vélodrome (0-1). Sous le feu des critiques, Chevalier a pris la parole en zone mixte ce samedi après la victoire du PSG à Brest (3-0). « Les critiques ? J'essaie d'apprendre et faire abstraction de ce qu'il peut se faire autour. En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes. Le contexte fait que c'est en ébullition. C'est un nouveau job, une nouvelle vie, de nouvelles consignes et une adaptation globale sur le terrain et en dehors ».