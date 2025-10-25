Quatre nouveaux joueurs au PSG, c’est confirmé !

Au cours de ce début de saison, le PSG a été miné par de nombreuses blessures. De ce fait, Luis Enrique n’a pas hésité à faire appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Ce samedi, le club de la capitale a d’ailleurs enregistré quatre nouveaux joueurs auprès de son effectif officiel.
Le PSG a connu un début de saison particulier. Avec de nombreux joueurs importants blessés, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Si Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye ont pu gagner en temps de jeu, le coach parisien a découvert une belle surprise avec Quentin Ndjantou.
Plusieurs jeunes avec le PSG
Mais ce n’est pas tout. Face à Auxerre, Mathis Jangeal a également effectué ses grands débuts en professionnels. Né en 2008, le milieu de terrain n’était pas le seul Titi convoqué par Luis Enrique sur cette rencontre. S’il n’est pas entré en jeu, Yanis Khafi (génération 2006) était bien présent sur le banc, tout comme Wassim Slama (2008).
Quatre nouveaux joueurs inscrits
Ainsi, Luis Enrique semble fidèle à sa réputation de promouvoir certains jeunes avec l’équipe première. Et comme le rapporte le compte X ParisTeam, quatre nouveaux joueurs du PSG ont été inscrits auprès du site officiel de la Ligue 1 avec Quentin Ndjantou, Wassim Slama, Yanis Khafi, et Mathis Jangeal.