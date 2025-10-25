Quatre nouveaux joueurs au PSG, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de ce début de saison, le PSG a été miné par de nombreuses blessures. De ce fait, Luis Enrique n’a pas hésité à faire appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Ce samedi, le club de la capitale a d’ailleurs enregistré quatre nouveaux joueurs auprès de son effectif officiel.

Le PSG a connu un début de saison particulier. Avec de nombreux joueurs importants blessés, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Si Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye ont pu gagner en temps de jeu, le coach parisien a découvert une belle surprise avec Quentin Ndjantou.

Plusieurs jeunes avec le PSG Mais ce n’est pas tout. Face à Auxerre, Mathis Jangeal a également effectué ses grands débuts en professionnels. Né en 2008, le milieu de terrain n’était pas le seul Titi convoqué par Luis Enrique sur cette rencontre. S’il n’est pas entré en jeu, Yanis Khafi (génération 2006) était bien présent sur le banc, tout comme Wassim Slama (2008).