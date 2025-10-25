PSG : Désiré Doué en sang, la scène choquante !

Face au Bayer Leverkusen, Désiré Doué avait été titularisé par Luis Enrique. Auteur d’un doublé en seulement une mi-temps, le joueur du PSG a également provoqué l’expulsion de Robert Andrich. Victime d’un coup de coude dans la bouche, Doué a fini en sang. De quoi choquer notamment Ousmane Dembélé.
Absent plusieurs semaines à cause d’une blessure, Désiré Doué est désormais de retour. De quoi faire le bonheur du PSG. On a d’ailleurs pu le voir face au Bayer Leverkusen. En effet, durant ce match, l’international français a été décisif, étant l’auteur d’un doublé ainsi qu’en provoquant l’expulsion de Robert Andrich.
Doué finit la bouche en sang !
C’est un coup de coude sur Désiré Doué qui a été fatal au joueur du Bayer Leverkusen. Robert Andrich a donc reçu un carton rouge et il y a aussi eu des conséquences pour le milieu offensif du PSG. En effet, comme l’a diffusé Canal+, Doué a fini avec la bouche en sang suite à ce coup de coude. La réaction d’Ousmane Dembélé, alors sur le banc de touche, a également été révélée et le numéro 10 du PSG était sous le choc en voyant l’état de son coéquipier.
Dembélé de retour !
Ousmane Dembélé sera d’ailleurs par la suite entré en jeu, disputant à cette occasion son 100ème match avec le PSG. De retour de blessure, le numéro 10 parisien a confié : « Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J'espère continuer sur cette lancée. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J'ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100%. J'espère revenir très bien sur les terrains ».