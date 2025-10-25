PSG : Désiré Doué en sang, la scène choquante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face au Bayer Leverkusen, Désiré Doué avait été titularisé par Luis Enrique. Auteur d’un doublé en seulement une mi-temps, le joueur du PSG a également provoqué l’expulsion de Robert Andrich. Victime d’un coup de coude dans la bouche, Doué a fini en sang. De quoi choquer notamment Ousmane Dembélé.

Absent plusieurs semaines à cause d’une blessure, Désiré Doué est désormais de retour. De quoi faire le bonheur du PSG. On a d’ailleurs pu le voir face au Bayer Leverkusen. En effet, durant ce match, l’international français a été décisif, étant l’auteur d’un doublé ainsi qu’en provoquant l’expulsion de Robert Andrich.

Doué finit la bouche en sang ! C’est un coup de coude sur Désiré Doué qui a été fatal au joueur du Bayer Leverkusen. Robert Andrich a donc reçu un carton rouge et il y a aussi eu des conséquences pour le milieu offensif du PSG. En effet, comme l’a diffusé Canal+, Doué a fini avec la bouche en sang suite à ce coup de coude. La réaction d’Ousmane Dembélé, alors sur le banc de touche, a également été révélée et le numéro 10 du PSG était sous le choc en voyant l’état de son coéquipier.