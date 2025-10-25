Luis Enrique : La signature au PSG qui va le régaler !

Pierrick Levallet

Au PSG, une grosse salve de signatures se prépare. La direction parisienne travaillerait sur plusieurs dossiers de prolongation. Le club de la capitale souhaiterait notamment étendre l’engagement de Senny Mayulu, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2027. Le phénomène de 19 ans semble avoir trouvé sa place dans l’effectif des Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique adore le profil de Senny Mayulu Comme le rapporte L’Equipe, Luis Enrique raffolerait de son profil très polyvalent. Cette saison, Senny Mayulu a été utilisé comme milieu de terrain, comme faux 9 et même comme latéral droit. L’international U20 français est prêt à jouer n’importe où du moment que le technicien espagnol lui fait confiance. Et ce dernier l’a bien compris.