Ousmane Dembélé - PSG : L’annonce surréaliste sur le Ballon d’Or !

Élu Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé est entré dans l’histoire. L’attaquant du PSG, qui sort d’une saison exceptionnelle, est d’ailleurs de retour dans le groupe parisien après plusieurs semaines d’absence. Adversaire des Parisiens en Ligue 1 ce samedi, l’entraîneur de Brest Eric Roy s’est laissé aller à une annonce surprenante sur le sacre du numéro 10.
Le PSG et Ousmane Dembélé de retour aux affaires. Blessé depuis plusieurs semaines, le Ballon d’Or 2025 a effectué son retour dans le groupe de Luis Enrique ce mardi soir. Entré en jeu face au Bayer Leverkusen, le numéro 10 a inscrit son premier but en C1 cette saison sur l’un de ses premiers ballons.
Du temps de jeu pour Dembélé face à Brest ?
Ainsi, il est possible de voir Ousmane Dembélé enchaîner avec du temps de jeu ce samedi en championnat face à Brest. Coach de la formation bretonne, Eric Roy s’est d’ailleurs exprimé avec humour sur le sacre de « Dembouz » au Ballon d’Or.
« On a un petit morceau de ce Ballon d’Or »
« Je suis très heureux pour lui (Dembélé) parce que c’est un bon garçon, un super joueur de foot. Et ce qui me fait plaisir aussi, c’est qu’il a été récompensé du fait des résultats avec le PSG et cette victoire en Champions League, mais il a aussi tiré profit de ses stats individuelles. On l’a pas mal aidé là-dessus parce que je crois qu’il en a marqué beaucoup contre nous. Donc on a un petit morceau de ce Ballon d’Or », a confié Eric Roy en conférence de presse ce vendredi.