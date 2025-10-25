Grave erreur au PSG, Luis Enrique prend une décision !

Ce samedi après-midi, le PSG espère se relancer en championnat avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois (17h). Après avoir connu une soirée cauchemardesque face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions mardi soir, Illya Zabarnyi est directement remis dans le bain par son entraîneur Luis Enrique, qui veut lui redonner confiance.
Le PSG est déjà de retour aux affaires. Réalisant un excellent début de saison en Ligue des Champions, le club de la capitale a connu plus de difficultés en Ligue 1, et reste sur deux matchs nuls consécutifs en championnat.
Le PSG bientôt au complet
Le PSG souhaite donc profiter de son déplacement ce samedi après-midi sur la pelouse de Brest pour relancer la machine à l’échelle nationale. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur le retour de stars importantes. Seuls Fabian Ruiz et João Neves sont toujours absents côté parisien. Néanmoins, au niveau de son onze titulaire, le coach espagnol a décidé de miser sur la continuité.
Zabarnyi titulaire après son match compliqué
Ainsi, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, et Kang-In Lee animeront l’attaque, tandis qu’au milieu de terrain, Vitinha sera accompagné de Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery. Auteur d’un match très compliqué et exclu mardi soir contre le Bayer Leverkusen, Illya Zabarnyi a été reconduit par Luis Enrique, qui souhaite le remettre en confiance rapidement.