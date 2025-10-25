Grave erreur au PSG, Luis Enrique prend une décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG espère se relancer en championnat avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois (17h). Après avoir connu une soirée cauchemardesque face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions mardi soir, Illya Zabarnyi est directement remis dans le bain par son entraîneur Luis Enrique, qui veut lui redonner confiance.

Le PSG est déjà de retour aux affaires. Réalisant un excellent début de saison en Ligue des Champions, le club de la capitale a connu plus de difficultés en Ligue 1, et reste sur deux matchs nuls consécutifs en championnat.

Le PSG bientôt au complet Le PSG souhaite donc profiter de son déplacement ce samedi après-midi sur la pelouse de Brest pour relancer la machine à l’échelle nationale. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur le retour de stars importantes. Seuls Fabian Ruiz et João Neves sont toujours absents côté parisien. Néanmoins, au niveau de son onze titulaire, le coach espagnol a décidé de miser sur la continuité.