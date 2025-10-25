Mercato : Viré par le PSG, Donnarumma fait une nouvelle annonce !

Axel Cornic

Grand acteur de l’épopée en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Une décision qui a énormément fait parler, avec l’international italien qui a finalement signé à Manchester City en Premier League, où il a été élu meilleure recrue de l’été.

Une page s’est tournée à Paris. Après quatre années, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG, qui a initialement prétexté un problème dans sa prolongation de contrat pour justifier son départ. Mais les langues commencent à se délier et il semble que l’Italien ait été écarté par Luis Enrique lui-même, qui préférait Lucas Chevalier.

Les adieux de Donnarumma Le désormais ancien Parisien semble se plaire dans son nouveau club de Manchester City, mais le PSG garde une place spéciale dans son cœur. Dans un récent entretien accordé au Daily Mail il est d’ailleurs revenu sur la fin de son aventure, parlant une nouvelle fois de cette fameuse lettre écrite à ses coéquipiers avant la finale de Ligue des Champions.