PSG : Le terrible humiliation difficile à avaler !

En déplacement sur la pelouse de Brest ce samedi, le PSG va retrouver une équipe qu’il avait largement dominé la saison dernière en barrages de la Ligue des champions, 0-3 à l’aller et 7-0 au retour. Un score lourd qui avait été difficile à avaler pour les Brestois, comme l’a confié Hugo Magnetti.
Huit mois après, Brest retrouve son bourreau. Ce samedi, le SB29 reçoit le PSG, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, qui l’avait éliminé de la Ligue des champions la saison dernière. Battus 0-3 à domicile, les Brestois avaient sombré au match retour sur la pelouse du Parc des Princes (7-0).
« Ils ont déclenché contre nous une furie qui ne s'est pas arrêtée sur cette compétition »
« L’élimination contre le PSG a été dure à vivre ? Très compliqué ! Déjà, dès le tirage au sort, on voulait Benfica. Paris, on les joue tous les jours et en plus on les prend au mauvais moment quand ils deviennent un vrai rouleau compresseur. Ils ont déclenché contre nous une furie qui ne s'est pas arrêtée sur cette compétition. Ça a vraiment été compliqué surtout au retour », a confié Hugo Magnetti à RMC Sport.
« Ça fait mieux avaler la pilule surtout quand on a vu leur parcours »
« Quand on a tiré le PSG on a tous été déçus. Au-delà de Benfica, on voulait une saveur européenne. Aller au Portugal, les supporters auraient fait le déplacement de leur vie! Le PSG, on les avait joué 10 jours avant en championnat. Ce n'est pas qu'on était moins motivé mais... On est tombé sur la meilleure équipe du monde à ce moment-là. On ne pouvait pas faire grand-chose », a ajouté le milieu de terrain de Brest. Le parcours du PSG, qui finira par remporter la Ligue des champions en écrasant l’Inter Milan (5-0) en finale, a tout de même aidé à digérer cette élimination : « Oui ça fait moins mal. Ça fait mieux avaler la pilule surtout quand on a vu leur parcours. Liverpool, Arsenal, le 5-0 en finale... On s'est dit "wow" ils sont très au-dessus de tout le monde en fait. »