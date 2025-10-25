PSG : Le coup de génie de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le début de saison a été plutôt agité au PSG. Le club de la capitale a notamment fait face à une hécatombe de blessures. Cela a forcé Luis Enrique à faire des choix surprenants dans son onze de départ depuis septembre. Et visiblement, le coach espagnol a réussi un coup de génie grâce à son turnover.

Au PSG, le début de saison n’a pas été de tout repos. Le club de la capitale a fait face à une avalanche de blessures, de quoi le priver de plusieurs de ses cadres. Luis Enrique a notamment dû se passer d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pendant plus d’un mois. Le coach espagnol a néanmoins réalisé un coup de génie pendant cette catastrophe.

Le PSG plus imprévisible que jamais ? Comme le rapporte L’Equipe, Luis Enrique a opéré un gros turnover au PSG, en testant des joueurs à des postes peu habituels. Cela a participé à ajouter une dose d’incertitude chez les adversaires des Rouge-et-Bleu, qui ne savent plus à quel onze s’attendre. Cela soulève toutefois une interrogation : l’entraîneur de 55 ans peut-il rendre son effectif encore meilleur à la rendant la plus imprévisible possible ?