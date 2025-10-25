PSG - Luis Enrique : Le coup de gueule de Riolo après l’avoir dézingué !

Pierrick Levallet

Luis Enrique n’a pas toujours fait l’unanimité depuis son arrivée au PSG. L’entraîneur de 55 ans a parfois fait l’objet de critiques, surtout après sa première saison chez les Rouge-et-Bleu. Daniel Riolo s’en prenait notamment régulièrement à lui. Mais depuis, le coach espagnol a offert la Ligue des champions au PSG. Le chroniqueur de RMC a donc changé son fusil d’épaule à son sujet, et n’a pas manqué de pousser un coup de gueule contre ceux qui lui reprochaient cela.

«Les entraîneurs ont le droit de changer» « On m’est tombé dessus car j’ai osé critiquer Luis Enrique ? Oui, mais c’est normal. C’est toujours pareil, les hommes politiques ont le droit de changer, les acteurs du foot ont le droit de changer, les entraîneurs ont le droit de changer. Mais les journalistes qui en parlent, si à un moment donné ils ont dit qu’ils n’étaient pas bons, ils n’ont pas le droit de changer » a d’abord lancé Daniel Riolo au micro d’Anais Matin sur les antennes de RMC.