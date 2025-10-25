Luis Enrique : Clash dans le vestiaire, il claque la porte !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a huit ans, un divorce était prononcé au FC Barcelone. Bien qu'il fut derrière son recrutement, Luis Enrique n'utilisait plus vraiment Jérémy Mathieu. Une situation sportive inconfortable pour l'ancien joueur français qui a décidé de rompre son partenariat avec l'entraîneur du PSG.

Avant de briller au Paris Saint-Germain où il a tout raflé sur le plan national et continental en cette année 2025, Luis Enrique a connu un autre épisode faste de sa carrière d'entraîneur. Du côté du FC Barcelone, le coach du PSG avait également tout gagné en 2015 et notamment la Ligue des champions avec Jérémy Mathieu dans son effectif.

«Je n'ai pas compris» Ayant apprécié le profil de Jérémy Mathieu qui était alors capitaine de Valence, Luis Enrique faisait le forcing pour recruter l'ex-défenseur de l'équipe de France au Barça. Mais leur collaboration s'est soldée par une amère séparation à l'été 2017. « Luis Enrique, ça s'est bien passé pendant deux ans et puis la troisième année... Je n'ai pas compris. C'est comme ça, c'est le foot et il faut accepter au final ».