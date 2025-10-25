Luis Enrique : Clash dans le vestiaire, il claque la porte !

Il y a huit ans, un divorce était prononcé au FC Barcelone. Bien qu'il fut derrière son recrutement, Luis Enrique n'utilisait plus vraiment Jérémy Mathieu. Une situation sportive inconfortable pour l'ancien joueur français qui a décidé de rompre son partenariat avec l'entraîneur du PSG.
Avant de briller au Paris Saint-Germain où il a tout raflé sur le plan national et continental en cette année 2025, Luis Enrique a connu un autre épisode faste de sa carrière d'entraîneur. Du côté du FC Barcelone, le coach du PSG avait également tout gagné en 2015 et notamment la Ligue des champions avec Jérémy Mathieu dans son effectif.
«Je n'ai pas compris»
Ayant apprécié le profil de Jérémy Mathieu qui était alors capitaine de Valence, Luis Enrique faisait le forcing pour recruter l'ex-défenseur de l'équipe de France au Barça. Mais leur collaboration s'est soldée par une amère séparation à l'été 2017. « Luis Enrique, ça s'est bien passé pendant deux ans et puis la troisième année... Je n'ai pas compris. C'est comme ça, c'est le foot et il faut accepter au final ».
«Il me restait deux ans. Ils m'ont laissé partir libre»
Avec l'actuel entraîneur du PSG, Jérémy Mathieu n'a pas connu la meilleure des fins. Jusqu'à la fin de son contrat qui a été rompu par le club espagnol. « Ca s'est mal passé la dernière année. On s'est mis d'accord avec les dirigeants de Barcelone pour casser le contrat. Il me restait deux ans. Ils m'ont laissé partir libre ».