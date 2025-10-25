Mercato : Quatre signatures bientôt annoncées par le PSG ?

Axel Cornic

Après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a l’objectif de consolider le collectif autour de Luis Enrique. Cela passe évidemment par des prolongations de contrat et si celle d’Ousmane Dembélé fait beaucoup parler en ce moment, elle ne semble pas être la seule qui intéresse les dirigeants parisiens.

Depuis le début du projet QSI, tout le monde se demandait quel joueur allait arriver au PSG. Désormais, on se demande plutôt qui va rester. Car Luis Enrique semble être très satisfait de son équipe et lors du dernier mercato, il aurait demandé à ses dirigeants de ne recruter que le nécessaire, avec seulement trois nouveaux joueurs qui sont arrivés.

Place aux jeunes ? Le coach du PSG semble plus que satisfait de son équipe et surtout, il a plusieurs fois assuré que le fait de ne pas recruter à tout va, lui permet de donner plus de temps de jeu aux jeunes du centre de formation. Et c’est un énorme succès, comme on a notamment pu le voir avec un Senny Mayulu qui a explosé en fin de saison dernière, devenant une réelle option pour Paris.