Transferts : Le PSG annonce le meilleur du monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Seul et unique latéral droit de formation au sein de l'effectif du PSG, Achraf Hakimi ne dispose d'aucune doublure officielle étant donné que la direction parisienne a décidé de ne pas recruter de concurrent direct lors du dernier mercato. Et pour cause : selon Luis Enrique, il est impossible d'évoluer dans l'ombre du meilleur du Monde.

Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique s'est longuement confié au sujet d'Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain du PSG, âgé de 26 ans, est considéré à ce jour comme le meilleur du Monde à son poste, et c'est la raison pour laquelle le coach espagnol avait pris une décision forte lors du dernier mercato estival : ne pas recruter de doublure au PSG afin de ne pas frustrer ce concurrent direct d'Hakimi.

Enrique s'enflamme pour Hakimi « Je pense que rien n’a changé dans son statut ces deux dernières années. C’est l’un des leaders du vestiaire, ses coéquipiers l’ont choisi comme le vice-capitaine, cela dit beaucoup de son niveau dans l’équipe. Hakimi est un joueur différent, qui a beaucoup de qualités offensives et défensives, il joue presque tous les matchs, il joue à chaque fois à 100 %. C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde », a indiqué Luis Enrique, avant d'évoquer l'épineux sujet de l'absence de doublure au PSG pour Hakimi.