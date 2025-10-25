Transfert de Chevalier : Le PSG se fait dézinguer à l'étranger !

Axel Cornic

Arrivé cet été en provenance du LOSC, Lucas Chevalier est observé par tout le monde depuis le début de la saison. Et pour le moment, le gardien français est loin de faire l’unanimité au Paris Saint-Germain, où il a la lourde tâche de faire oublier un certain Gianluigi Donnarumma.

Le mercato parisien a été très calme, à part un gros changement. Car seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au PSG. La faute notamment de Luis Enrique, qui n’était pas un grand fan de l’Italien.

Le choix fort du PSG Le coach du PSG aurait insisté pour avoir Lucas Chevalier sous ses ordres et c’est ce qui s’est passé lors du dernier mercato, à la suite du départ de Donnarumma. Le problème, c’est que le nouveau gardien parisien affiche un niveau assez décevant depuis le début de la saison, ce qui lui a valu des nombreuses critiques.