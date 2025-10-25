Haaland au PSG, la réponse cash de Luis Enrique !

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a fait des nombreuses victimes au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas en attaque, puisque l’Espagnol a des idées assez arrêtées sur le football et n’est pas du tout fan des numéros 9 classiques, comme ont pu le vérifier Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Avant l’explosion d’Ousmane Dembélé dans l’axe, personne ne comprenait où voulait aller Luis Enrique. Il faut dire que l’ancien du FC Barcelone a une vision du football très précise et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre, ne lui est pas vraiment utile. Et certains en ont fait les frais...

« Il ne veut pas d’un 9 à la Haaland » Compliqué en effet d’être un numéro 9 neuf au PSG, sous les ordres de Luis Enrique. Cela a poussé Randal Kolo Muani au départ et pourrait en faire de même avec Gonçalo Ramos. Et selon certains, une pointure comme Erling Haaland n’aurait pas non plus sa place à Paris ! « Il ne veut pas d’un 9 à la Haaland où, même s’il est très fort, l’adversaire sait à quoi s’attendre » a expliqué un agent de joueurs, à L’Equipe.