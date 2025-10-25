Transfert à l'OM : C'est validé, la presse allemande vend la mèche !

Habitué à faire les gros titres dans la presse française en période de mercato au vu de son activité ces dernières années, l'OM semblerait être prêt à accueillir Endrick, au placard du côté du Real Madrid. La presse allemande assure que l'attaquant brésilien de 19 ans préparerait son changement d'adresse.
Du côté de l'Olympique de Marseille, un renfort hivernal pourrait une fois de plus déposer ses valises en intégrant le secteur offensif de Roberto De Zerbi. Après Amine Gouiri en janvier dernier arrivé en provenance du Stade Rennais, place à Endrick ?
Endrick à l'OM : la rumeur du moment
N'ayant toujours pas disputé le moindre minute cette saison, Endrick ne dispose clairement pas de la confiance de Xabi Alonso, son entraîneur au Real Madrid depuis la dernière intersaison. Il est question d'un changement d'air pour l'attaquant brésilien de 19 ans à l'approche du marché hivernal des transferts et éventuellement d'une installation à Marseille, l'OM semblant être intéressé par son profil.
Endrick dit stop, la presse allemande tease son départ du Real Madrid
Et ce n'est pas Sky Deutschland qui affirmera le contraire. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg partagées sur son compte X, Endrick cultiverait le désir de plier bagage au cours du prochain mercato dans l'optique de bénéficier d'un temps de jeu plus important loin du Real Madrid. L'OM parviendra-t-il à s'attacher les services de l'attaquant brésilien ?