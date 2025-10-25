Transfert à l'OM : C'est validé, la presse allemande vend la mèche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habitué à faire les gros titres dans la presse française en période de mercato au vu de son activité ces dernières années, l'OM semblerait être prêt à accueillir Endrick, au placard du côté du Real Madrid. La presse allemande assure que l'attaquant brésilien de 19 ans préparerait son changement d'adresse.

Du côté de l'Olympique de Marseille, un renfort hivernal pourrait une fois de plus déposer ses valises en intégrant le secteur offensif de Roberto De Zerbi. Après Amine Gouiri en janvier dernier arrivé en provenance du Stade Rennais, place à Endrick ?

Endrick à l'OM : la rumeur du moment N'ayant toujours pas disputé le moindre minute cette saison, Endrick ne dispose clairement pas de la confiance de Xabi Alonso, son entraîneur au Real Madrid depuis la dernière intersaison. Il est question d'un changement d'air pour l'attaquant brésilien de 19 ans à l'approche du marché hivernal des transferts et éventuellement d'une installation à Marseille, l'OM semblant être intéressé par son profil.